Çalıkuşu'nda geçen Zeyniler, Bursa'da sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

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Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler Mahallesi, sonbahar renklerine büründü.

Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı Zeyniler, Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Uludağ'ın eteklerinden Bursa manzaralı dik ve dönemeçli yolları geçtikten sonra ulaşılan kırsal Zeyniler Mahallesi, sahip olduğu doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Güntekin'in romanında, Feride'nin gönüllü gittiği Zeyniler, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kahverenginin her tonunu barındıran ormanlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bursa'nın önemli yerleşimlerinden biri olan bölgenin sonbaharda gelen ziyaretçilere adeta görsel şölen sunan doğası dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA