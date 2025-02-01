ABD'deki yangınlar 24 günün ardından kontrol altında, hasar çok büyük
California eyaletinde 24 gün süren yangın söndürme çalışmalarının ardından Eaton ve Palisades yangınları kontrol altına alındı. Yangınlarda 23 bin hektar alan zarar gördü, 29 kişi hayatını kaybetti ve 16 bin yapıda hasar oluştu.
ABD'nin California eyaletindeki yangınlar 24 günlük çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 23 bin hektarlık bir alanı etkileyerek büyük hasara yol açtı.
24 GÜNDE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Eaton ve Palisades yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından 24 gün süren söndürme çalışmaları tamamlandı.
23 BİN HEKTAR YANDI, 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
California eyaletinin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 23 bin hektarlık alan hasar görürken 29 kişi hayatını kaybetti.
YANGININ SEBEBİ HALEN BULUNAMADI
Yaklaşık 16 bin yapının yok olduğu yangıların sebebi ise yetkililer tarafından araştırılıyor.
YANGINLARIN EKONOMİK MALİYETİ 57 MİLYAR DOLAR
Öte yandan Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı.
Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.