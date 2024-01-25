ABD'de ters dönen aracın üzerinde mahsur kalan kadın 15 saat sonra helikopterle kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu taşan derede ters dönen aracının üzerinde yaklaşık 15 saat mahsur kalan kadın, helikopter ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

California'da adı açıklanmayan bir kadının, aşırı yağış esnasında arabasıyla üzerinden geçtiği dere bir anda taştı.

15 SAAT BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yükselen su seviyesinin etkisiyle ters dönen aracının üzerine çıkan kadın, 15 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. California Otoyol Devriyesi Hava Operasyonlarına ait bir helikopter, mahsur kalan kadını kurtardı.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, kadının hastaneye götürüldüğünü ve hafif yaralı olduğunu kaydetti. Kadının kurtarılma anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.