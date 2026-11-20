California'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı verilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin açıklamasına göre, California'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pinnacles Ulusal Parkı'nın 10 kilometre kuzeybatısı olan ve 6,7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
ABD'nin California eyaletinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Pinnacles Ulusal Parkı'nın 10 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi.
Açıklamada depremin 5,0 büyüklüğünde olduğu ve 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
Depremin ardından Tsunami uyarısı verilmedi.
Kaynak: AA