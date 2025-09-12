Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Anıttepe Ortaokulu İnşaatını İnceledi

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yapımı devam eden okulda incelemelerde bulundu.

Bakan, inşaat çalışmaları süren Anıttepe Ortaokulu'nu ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaatın kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan, "Eğitim altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimize daha modern ve ihtiyaçlara cevap veren bir eğitim ortamının sunulması için çalışıyoruz. Okulun ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Bakan'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban eşlik etti.