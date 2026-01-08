ÇAKÜ Rektörü Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karataş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Karataş, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karelerini tercih etti.

Karataş, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" etkinliğini değerlendirme fırsatı bulduğunu belirten Karataş, "Bu sene de 2025 yılının fotoğraflarını inceleme imkanı bulduk. Fotoğraflar insan gözüyle yakalanan fotoğraflar ama bunları çok ciddi manada da özellik arz eden, hayatın normal akışı içerisinde fark edemediğimiz fotoğraflar olarak görüyorum." dedi.

Karataş, bütün karelerin çok anlamlı olduğunu ama tercihlerini Filistin temalı fotoğraflardan yana kullandığını dile getirerek, Anadolu Ajansına bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.