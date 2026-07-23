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İnegöl'de Kolonya Şişesi Patlaması: 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl'de Kolonya Şişesi Patlaması: 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynayan çocukların bulduğu kolonya şişesinin çakmakla ateşe verilmesi sonucu meydana gelen patlamada 9 yaşındaki İsmail Miraç B. ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan çocuğun hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta buldukları kolonya şişesinin çakmakla ateşe verilmesi sonucu yaşanan patlamada İsmail Miraç B. (9) ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynayan İsmail Miraç B. ve arkadaşları, içi kolonya dolu bir şişe buldu. Çocuklardan birinin çakmakla ateşe verdiği şişe parladı. Sıçrayan alevler, İsmail Miraç B.'nin yüzüne ve vücuduna isabet etti. Ailesi, İsmail Miraç B.'yi evlerinin yakınındaki 112 Acil Sağlık İstasyonu'na götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan İsmail Miraç B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlenen İsmail Miraç B., yanık ünitesinde tedaviye alındı. İsmail Miraç B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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