Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çakırözer, 5 gündür tutuklu gazeteci Arı'yı ziyaret edip serbest bırakılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çakırözer, 5 gündür tutuklu gazeteci Arı'yı ziyaret edip serbest bırakılmasını istedi Haber Videosunu İzle
Çakırözer, 5 gündür tutuklu gazeteci Arı'yı ziyaret edip serbest bırakılmasını istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi'nde tutuklu gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret etti. Çakırözer, 5 gündür tutuklu olan Arı'nın 28 kişilik koğuşta 62 kişiyle kaldığını ve yerde yattığını belirterek gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi'nde bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "İsmail Arı'nın yeri cezaevi değildir. İsmail Arı da tutuklu bulunan diğer gazeteciler de bir an önce serbest bırakılmalıdır. Sonuna kadar onlarla dayanışma içerisindeyiz. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz, hukuk devleti olmaz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, geçtiğimiz günlerde tutuklanan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayan Çakırözer, Arı'nın 5 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek, Arı'nın daha önce de 75 gün cezaevinde kaldığını hatırlattı. Çakırözer, "Aynı koğuşta şimdi yeniden tutuklu. Bu sefer 28 kişilik koğuşta 62 kişi kalıyorlar. İsmail yine yerde yatıyor" dedi.

Çakırözer, şunları kaydetti:

"İsmail ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Suçlama, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ama dosyasına baktığımızda ne kanıt var ne de belge. Ama gerekçe gazetecilerin asrın vurgununu, asrın soygununu yazmaması, milletin haberdar olmaması. Bu iktidarın sorumluluğunda, göbeğinde olduğu bu skandalla ilgili yazı yazılmasın, haber yapılmasın, millet bunu duymasın diye gazeteciler birbiri ardına zindana gönderilmekte. Gazetecilik suç değildir diyoruz. İsmail Arı'nın yeri cezaevi değildir. İsmail Arı da tutuklu bulunan diğer gazeteciler de bir an önce serbest bırakılmalıdır. Sonuna kadar onlarla dayanışma içerisindeyiz. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz, hukuk devleti olmaz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 84 sitede yayınlandı.
Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

10 yaşındaki çocuk duruşmada ağladı: Ben babasız ne yapacağım?
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdilerde ne iş yapıyor? İşte yeni mesleği
Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dronun bıraktığı bomba önünde patladı, sonrası ağızları açık bıraktı
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası

Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Bulgaristan'da seçmen sandığa gitmedi! Katılım yüzde 22,5'te kaldı, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura taşındı

Seçmenlerin dörtte üçünden fazlası sandığa gitmedi! Seçim uzadı
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti