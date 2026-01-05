Haberler

Takiple yakalanan çakarlı otomobilin sürücüsüne 173 bin TL ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulmak istenen çakarlı otomobilin sürücüsü, polisten kaçarken yakalandı. Sürücüye 173 bin 292 TL ceza kesilirken otomobili de trafikten men edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takiple yakalanan çakarlı otomobilin sürücüsüne 173 bin 292 TL ceza kesildi.

Mimar Sinan Bulvarı'nda 34 FDK 658 plakalı çakarlı otomobil, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı. Otomobil, 5 kilometrelik takiple Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak'ta durduruldu. Otomobildeki 1 kişi yaya olarak kaçarken, ehliyetine 1 ay süreyle el konulan sürücü Ahmet D.'ye (38) 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. 1 ay süreyle trafikten menedilen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan, yaya olarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

