Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu vefatının 39. yılında kabri başında anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 39'uncu yıl dönümünde kabri başında dualarla yad edildi.

Şairin ailesi tarafından düzenlenen anma törenine Zarifoğlu'nun eşi Berat Zarifoğlu, çocukları Betül, Ayşe ve Ahmet Zarifoğlu, Yediiklim Derneği Başkan Yardımcısı Müstakim Haksal, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Ertuğrul Tütüncü, Hüseyin Yorulmaz, Eshabil Yıldız, Kadir Sime, Ali Kemal Temizer ile okurları ve sevenleri katıldı.

Cahit Zarifoğlu'nun oğlu Ahmet Zarifoğlu, AA muhabirine, babasını büyük bir özlemle andıklarını belirterek, "Vefatının 39'uncu yıl dönümünde yine kabri başında andık babamı. Akrabaları, sevenleri, okurları hep birlikte dualarla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Babasının her yıl artan bir sevgiyle anılmasından duyduğu gururu dile getiren Zarifoğlu, şunları kaydetti:

" Cahit Zarifoğlu'nun 39 senedir her sene büyük bir sevgi ve özlemle anılıyor, yad ediliyor olması büyük bir onur kaynağı. Zarifoğlu'nun tüm eserleri sanatsal anlamda gerçekten zirvelerdedir fakat manevi anlamda da iyi bir Müslüman duruşu anlamında da çok çok değerlidir benim gözümde. Vatanını, tarihini, ecdadını bilen, tanıyan ve saygı göstermesini öğütleyen çok sayıda yazısı vardır."

"Mavera dergisini Ankara'dan İstanbul'a sırtında taşırdı"

Zarifoğlu'nun yakın dostlarından olan Mustakim Haksal da usta ismin Türk edebiyatı ve dergicilik tarihindeki önemine değindi.

Haksal, Cahit Zarifoğlu'nun Ankara ve İstanbul arasında bir kültür köprüsü kurduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cahit abi bizim için çok değerlidir. Ankara'dan İstanbul'a gelirken, ayda bir geldiğinde Ali Haydar abinin evinde toplanırlardı. Mavera dergisini Ankara'dan İstanbul'a sırtında taşır veya yeşil arabasıyla alır gelirdi. Ben Anadolu yakasında dağıtımını yapardım, dergiyi alır İstanbul'un her tarafına dağıtırdık."

Gençlere yönelik yürüttükleri kültürel aktarım çalışmalarına da değinen Haksal, "Yediiklim Dergisi'nin ev sahipliğinde her hafta cumartesi günü 25 üniversite öğrencisini bir yazarla ve bir kitapla buluşturuyoruz. Onlara Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç gibi usta kalemlerin bıraktığı değerleri aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Ömrü boyunca edebiyat dünyasına birçok değerli çalışma kazandıran Cahit Zarifoğlu'nun öne çıkan eserleri arasında "Yedi Güzel Adam", "İşaret Çocukları", "Menziller", "Korku ve Yakarış", "Yaşamak", "Bir Değirmendir Bu Dünya" ve "İns" gibi kitaplar yer alıyor.