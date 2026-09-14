Çağlayan’da “mukavemet” davası… Müşteki polis: “O hengamede görmek mümkün değil”

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL ) Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'ne geldiği gün yaşanan gerginlik nedeniyle YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen müşteki polis, sanıkların polise mukavemet ettiğine tanık olmadığını söyledi. "O hengamede görmek mümkün değil" diyen polis, şikayetçi olmadığını da bildirdi. Mahkeme, dosyada dinlenmesi gereken 5 sanık ve 2 müşteki daha bulunduğu gerekçesiyle yargılamayı 19 Nisan 2027'ye bıraktı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak 2025'te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldiği gün, parti otobüsünün meydana girişine izin verilmemesi üzerine yaşanan gerginlik nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte toplam 26 kişinin sanık olduğu davanın duruşması, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda yapıldı. Çelik'in katılmadığı duruşmada 4 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını aldı. Hakim; sanıkların 31 Ocak günü alana nasıl geldikleri, çağrıdan nasıl haberdar oldukları, kamu malına zarar verip vermedikleri ve polise yönelik herhangi bir direnme eylemine katılıp katılmadıkları üzerinde durdu.

BİBER GAZINDAN ETKİLENDİKLERİNİ ANLATTILAR

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Toplanmanın barışçıl nitelikte olduğunu belirten sanıklar, kendilerinin polise veya kamu malına zarar verdiğini gösteren herhangi bir görüntünün dosyada bulunmadığını belirtti. Kalabalık nedeniyle polisin dağılma yönündeki anonslarını işitmediklerini anlatan sanıklar, müdahale sırasında biber gazından etkilendiklerini ve bulundukları yerden ayrılmalarının da mümkün olmadığını söyledi.

Sanıklardan biri, olay tarihinde 40 günlük bir bebeği bulunduğunu belirterek herhangi bir siyasi partiye üye olmadığını ve parti içerisinde görev üstlenmediğini söyledi. Olayların ortasında kaldığını savunan sanık, suçlamaları reddetti. Başka bir sanık ise parti üyesi olduğunu, 31 Ocak'taki buluşmayı sosyal medyadan gördüğünü ve bunun üzerine alana gittiğini anlattı.

Duruşmada savunması alınan sanıklar beraat talebinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ MÜŞTEKİ POLİS DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mahkeme daha sonra dosyanın müştekileri arasında bulunan bir polis memurunun beyanını aldı.

Önceki duruşmalarda dinlenen iki polis memuru da olaylar sırasında kendilerine yönelik eylemi gerçekleştiren herhangi bir sanığı işaret etmemişti. İlk duruşmada ifade veren polis, kalabalığın oluşturduğu baskı sonucu yere düştüğünü ve kolunun kırıldığını, buna karşın sanıklardan herhangi birini teşhis edemediğini söylemişti. İkinci duruşmada dinlenen polis ise kargaşa sırasında yere düştüğünü ancak bir kişi tarafından itilmediğini ifade ederek şikayetçi olmadığını belirtmişti.

Davanın üçüncü duruşmasında ifade veren müşteki polis de sanıklara yönelik şikayetinin bulunmadığını ve davaya katılma talebinde olmadığını bildirdi.

Hakim, olaylarda kullanılan boy kalkanlarında meydana gelen hasarın nasıl oluşabileceğini sorarak, "Boy kalkanları taşla, sopayla, tekmeyle, yumrukla mı zarar görür? Nasıl kırılır?" diye sordu.

Polis memuru, "Karşıdan müdahale olmadan zarar görmez" yanıtını verdi.

POLİSE "MUKAVEMETİ GÖRDÜNÜZ MÜ?" SORUSU

Hakim, müşteki polise olaylar sırasında güvenlik güçlerine mukavemet edildiğine tanık olup olmadığını da sordu.

Polis, "Olumsuz. O hengamede görmek mümkün değil" dedi.

Mahkemenin, olay günü kalabalığa dağılmaları yönünde anons yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna polis, böyle bir anons yapıldığını hatırladığını söyledi. Hakimin, anonsa rağmen kalabalığın dağılmadığı yönündeki sorusuna ise "Emin değilim" yanıtını verdi.

Sanık müdafileri, olay günü düzenlenen tutanakta imzası bulunan polislerin de tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirterek daha önceki taleplerini tekrar etti.

Savcı ise ara mütalaasında yargılamanın devam edebilmesi için dosyada bulunan eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

5 SANIK VE 2 MÜŞTEKİ DAHA DİNLENECEK

Özgür Çelik ve diğer 25 sanık hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 11 ay ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Mahkeme, dosyada ifadeleri henüz alınmayan 5 sanık ile 2 müştekinin bulunduğunu tespit ederek eksikliklerin tamamlanmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 19 Nisan 2027'de görülecek.

Kaynak: ANKA