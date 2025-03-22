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Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye 19.30'da sevk edileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolları yarın sabah saat 08.00'a kadar kapatma kararı aldı. Öte yandan; İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in gözaltına alınmasıyla, soruşturmadaki toplam gözaltı sayısı 91'e çıktı.

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne saat 19.30'da sevk edileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul Valiliği kritik bir karara imza attı.

Valilik, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolların yarın sabah saat 08.00'a kadar kapalı olacağını açıkladı.

İŞTE KAPATILAN YOLLAR

Valiliğin açıklamasına göre 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8:00 arasında kapatılan yollar şöyle:

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

ALTERNATİF YOLLAR DA AÇIKLANDI

Öte yandan valilik alternatif yolları da şöyle açıkladı:

-Çiftecevizler Caddesi,

-Sıracevizler Caddesi,

-Silahşör Caddesi,

-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

-Halaskargazi Caddesi,

-Şişli Büyükdere Caddesi,

-Darülaceze Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Kağıthane Caddesi,

-D 100.

METRO İSTASYONU KAPATILDI

Öte yandan Metro İstanbul, metro seferlerinin Çağlayan istasyonunda durmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Çağlayan istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıEmre Duman:

Allahtan bukadar korkmuyorlar

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Haber YorumlarıMehmet Kaman:

ohh iyi olmuş

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Haber YorumlarıTim Cahill:

Gün geçmiyor ki yeni bir rezaletle karşılaşmayalım

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Adalet ile kalmadık trafiğide batırdık desenize..:))

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Halktan korkan ürken hükümet her tuşa bassın , yolun sonu gözüktü artık

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

NEDEN ?????......... Türkiye'yi yönetmekte olan AKP (İSRAİL HOLDİNG), Anayasa'nın 34. Maddesinin T.C. vatandaşlarına verdiği “HERKES ÖNCEDEN İZİN ALMADAN SİLAHSIZ VE SALDIRISIZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKINI" nasıl oluyor da gaspediyor, engelliyor ?.............. AKP'nin (İSRAİL HOLDİNG) bir an önce Türkiye'nin yönetimini bırakması gerekiyor......

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Haber Yorumlarıözgür tilki:

BU DİNCİLERDE HİÇ ALLAH KORKUSU YOK..

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Mayin Dosememislerse Sorun Yok..

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Haber YorumlarıSerdarHan:

Ankarada dinozar parka 900 milyon tl veren melih efendide gülüyordur kesin Adalete karşı halk duruşu bu ne imamı ne melihi kımse takmaz mesele farklı.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Turk yargisi adaletlidir ustelik en az 50 avukat vardir bir sikinti olsa mudahale ederler yok eger suc var ise cezasini cekerler bir yondende iyide okur halkin parlaarini olmadik yerlere harcamaktan vazgecerler burda kasit siyasetin tumudur iktidar muhalefet degil herkes ayagini denk alsin yargi denen bir olgu mevcut

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