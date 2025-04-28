Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu'ndan Atatürk'ü Anma Konseri

(İZMİR) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi çatısı altında şubenin Çağdaş Etkinlik Merkezleri'nden ve Çocuk Kulüpleri'nden seçilen 50 çocuk ve 3 müzik öğretmeni eşliğinde kurulan Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, bu yıl korist sayısını 100'e çıkararak çalışmalarını büyüttü. Kadrosuna gönüllü öğretmenlerini de dahil eden koro, müzik öğretmenleri Ruhsar Gencer, Esin Akgüngör ve Ayşen Şentürk'ün şefliğinde hazırlanan yeni repertuarla sahne aldı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu Atatürk'ün Sevdiği Türkülerle İnsan Atatürk'ü Anlatıyor" başlıklı konser, izleyenlere müzik dolu anlar yaşattı. Konserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler, çocukların yorumlarıyla hayat buldu Etkinlikte yalnızca koro üyeleri değil, Çağdaş Etkinlik Merkezleri ve Çocuk Birimi'nde sorumluluk üstlenen gönüllüler de sahne aldı. ÇYDD İzmir Şubesi Çocuk Birimi Sorumlusu Filiz Sezgin, "Yanık Ömer" ve "Selanik Türküsü" sololarını seslendirdi.

Konserde ayrıca "Sarı Zeybek" türküsü sırasında üniversite öğrencisinin sahnelediği Sarı Zeybek gösterisi, "Fikrimin İnce Gülü" eşliğindeki vals gösterisi ve "Hoş Gelişler Ola" türküsüyle sunulan Kafkas dansı yer aldı. Konserin ardından Müzik Öğretmeni Ayşen Şentürk, etkinlikte emeği geçen öğretmenlere, gönüllülere ve öğrencilere teşekkür etti. Ardından sahneye ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk davet edildi.

"İlmek ilmek işlenmiş bir emek ve dayanışma yolculuğu var"

Aslı Tamtürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı aydınlık mirasın çocuklarımızın yüreklerinden nasıl güçlü bir şekilde yankılandığını bugün burada hep birlikte gördük. Atatürk'ün bağımsızlık ve ulusal egemenlik idealini sizler gibi aydınlık yüzlü çocuklara emanet etmesi, ne kadar isabetli bir karar olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Tamtürk, müzik öğretmenlerine ve gönüllülere teşekkür ederek şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı tüm merkezlerimizde sabırla çalışarak bugüne hazırlayan müzik öğretmenlerimizin emeklerini, Köy Enstitüleri döneminde köylerde eğitim seferberliği yürüten gezici baş muallimlerin çabalarına benzetiyorum. Bugün burada aynı inanç ve sorumluluk duygusuyla çalışan öğretmenlerimize ve çocuklarımızın aydınlık geleceği için seferber olan tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu süreç, ilmek ilmek işlenmiş bir emek ve dayanışma yolculuğu ve her adımında bir umut var."

"Atatürk'ün sanatta insan sevgisini ve insan onurunu koruma kararlılığının göstergesidir"

Tamtürk ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata verdiği öneme şu sözlerle değindi:

"Ulu Önderimiz Atatürk, müziği ulusun gelişmesinde bir mihenk taşı olarak görmüş; sanatta insan sevgisini, zerafeti ve gerçek duyguların önemini daima gözetmiştir. Taşbebek Operası'nda kadını küçümseyen ifadeleri karalayarak 'Kadın varlığı, ulusun temelidir.' notunu düşmüş, Bay Önder Operası'nda sevgiyi eğlenceye indirgeyen sözleri bizzat düzeltmiştir. Bu hassasiyet, Atatürk'ün sanatta insan sevgisini ve insan onurunu koruma kararlılığının özel bir göstergesidir."

"Müzik, ruhun ve kişiliğin gıdasıdır"

Tamtürk, velilere yaptığı çağrıda, "Bizler de çocuklarımıza müzik yoluyla insan sevgisini, saygıyı ve duyguların değerini öğretmeye çalışıyoruz. Bu nedenle değerli velilerimize küçük bir ricada bulunuyorum: Çocuklarımızın dinlediği müziklerde yalnızca ritme değil, sözlere de kulak verelim. Sözleri yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan şarkılardan çocuklarımızı birlikte koruyalım. Çünkü müzik, ruhun ve kişiliğin gıdasıdır."

Konser, sahnede görev alan gönüllüler, orkestra ve çocukların fotoğraflarının sinevizyon gösterimi eşliğinde Edip Akbayram'ın "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.