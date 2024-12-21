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Çağdaş Hukukçular Derneği'nden Gazeteciler İçin Eylem: 14 Gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden Gazeteciler İçin Eylem: 14 Gözaltı
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Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteciler için düzenlenen eylemde, 59 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirildi. 45 kişi serbest bırakılırken, 14 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul şubesi, Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için yapılan eylemde, "59 kişi hakkında yakalama uygulandığını, bunlardan gözaltı kararı verilen 14 kişinin yarın savcılığa çıkartılacağını" bildirdi.

ÇHD İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesabından, Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için yapmak istenen eyleme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Katledilen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan için Şişhane'de yapılmak istenen eylemde 59 kişi hakkında yakalama uygulandı. 45 kişi emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılmaya başlandı. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, yarın savcılığa çıkartılacaklar" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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