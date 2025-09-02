Cağaloğlu Anadolu Lisesi, CERN'de Tarih Yazdı

FATMA NUR KELEŞ - Dünyanın en prestijli liseler arası yarışmalarından Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Beamline for Schools'ta (BL4S) nükleer atıkların etkilerini azaltmaya yönelik projeleriyle seçilen 5 takımdan biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye'de bu başarıyı kazanan ilk ekip oldu.

Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN'in lise öğrencilerine yönelik düzenlediği BL4S'ye, İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesinin "PhysiCal" isimli fizik takımı, nükleer spallasyon sürecine odaklanan deney önerisiyle katıldı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmaya 72 ülkeden 3 bin 500 başvuru yapıldı. Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, nükleer atıkların etkilerini azaltmayı amaçlayan projeleriyle dünyada seçilen 5 takımdan biri oldu.

Daha önce de TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji" yarışmasında finalistlik elde eden PhysiCal takımı, bu ay CERN'de iki hafta boyunca kendi deneyini dünya çapındaki bilim insanlarıyla birlikte gerçekleştirecek.

Öğrenciler, hem Türkiye'de bir ilki başarmanın hem de bilim dünyasının kalbinde yer alma fırsatını elde etmenin heyecanını yaşıyor.

Takım koordinatörü kimya öğretmeni Osman Türcan, AA muhabirine, öğrencilerinin yıllardır süren emeklerinin karşılığını almasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu başarının çok heyecan verici olduğunu dile getiren Türcan, "Öğrencilerimiz bu çalışmalara bir yıl önce başlamadı, çalışmalar yıllardır devam ediyordu. Yoruldular, fedakarlık yaptılar ama yılmadılar, sonunda başardılar. Onların mutluluğunu bizler de çocuklarımızın mutluluğu gibi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türcan, öğrencilerinin artık üniversite seviyesinde araştırma yaptıklarını vurgulayarak, "Bilim insanı gibi çalışmayı, raporlama yapmayı, hayal kırıklığı yaşasa da yılmamayı öğrendiler. Bu, kişiliklerine de büyük katkı sağladı. Yeri geldi derslerinden de ciddi anlamda fedakarlık yapmak zorunda kaldılar ama en sonunda başardıklarını hissettiklerinde onların yaşadığı mutlulukların aynısını bizler de yaşadık." diye konuştu.

Elde edilen başarının sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Türcan, şunları kaydetti:

"Rekabet kaliteyi artırır. Biz adımızı hep bilimle duyurmalıyız. Dünya çapında çok değerli bilim insanlarımız var. Öğrencilerim gelecekte dünyanın en iyi üniversitelerinde, en büyük laboratuvarlarında bilim insanı olacaklar. Hepsinin çok değerli bilim insanı olma hedefleri var. Onları gerçekleştirecekler, oradaki ülkelerde belki de üniversitelerin kürsüsünde akademisyen olarak yıllarca hizmet edecekler ama en sonunda ülkemize dönüp burada hizmet edeceklerine inanıyorum. Bu başarı Türkiye'deki diğer okullar için de ilham verici olacak. Benim öğrencilerim de öncüleri olacak."

"CERN'den gelen olumlu sonuç, uykusuz geçen günlerin karşılığı oldu"

Takım kaptanı öğrenci Baran Buluttekin ise CERN'de deney yapacak olmanın hem mesleki hem de kişisel olarak büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Orada deney yapmanın heyecan verici bir durum olduğunu ifade eden Buluttekin, "Gelecek mesleğimiz için de önümüzü açan bir fırsat. Bu yarışma yıl boyunca katıldığımız 5-6 yarışmanın sonuncusuydu. Öncekilerden olumsuz sonuç almıştık ama CERN'den gelen olumlu sonuç, uykusuz geçen günlerin karşılığı oldu." dedi.

Yarışmaya sundukları projeyle nükleer enerjinin en büyük sorunlarından birini çözümlemeye çalıştıklarını söyleyen takım üyelerinden Defne Karaoğluol, "Gelecekte nükleer enerji daha çok kullanılacak ancak ortaya çıkan atıklar doğada çok uzun süre bozulmuyor. Biz, nükleer spallasyon süreciyle bu sürenin kısaltılmasına odaklandık. Böylece gelecekte büyük bir probleme çözüm sunmayı hedefledik." şeklinde konuştu.

"Bilime yönelmek isteyen yaşıtlarımız için ilham kaynağı oldu"

Takım üyesi Defne Zehra Çabukel de CERN'de simülasyonlarla orantılı sonuçlar almak ve bu alandaki akademik çalışmalara öncülük etmek istediklerini dile getirdi.

Bu başarının ufuk açıcı olduğuna değinen takım üyesi Emir Özaktaş da "Böyle bir yarışmada ödül kazanmak bakış açımızı inanılmaz artırdı. Artık geleceğe daha umutla bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu başarının yalnızca kendi gelecekleri için değil, Türkiye için de önemli olduğuna dikkati çeken takım üyesi Yaren Başman ise "Bizimle iletişime geçen çok sayıda öğrenci oldu. Bu başarı, bilime yönelmek isteyen yaşıtlarımız için ilham kaynağı oldu. Ülkemizde bilimi yaymak bizim için çok değerli." diye konuştu.