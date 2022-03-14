Çadlı öğrenciler kültürlerini yansıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çadlı öğrenciler kültürlerini yansıttı

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
 - Güncelleme:

Çadlı öğrenciler kültürlerini yansıttı Karabük'te Çadlı Öğrenciler Birliği organizasyonunda Karabük Üniversitesi'nde eğitim alan Çad'lı öğrenciler, hem ülkelerinin kültürlerini yansıttılar, hem de kadınlar gününü kutladılar.

KARABÜK (İHA) - Çadlı öğrenciler kültürlerini yansıttı

KARABÜK - Karabük'te Çadlı Öğrenciler Birliği organizasyonunda Karabük Üniversitesi'nde eğitim alan Çad'lı öğrenciler, hem ülkelerinin kültürlerini yansıttılar, hem de kadınlar gününü kutladılar.

Karabük'te bulunan Gözde Düğün Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Karabük AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu katıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türkiye'de en fazla Çadlı öğrencinin Karabük Üniversitesinde eğitim gördüğü söyledi.

Karabük Üniversitesi Çadlı Öğrenciler Birliği Başkanı Abdel Aziz Hassan Ahmat katılan öğrencilere teşekkür ederek tüm dünya kadınlarının önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Çadlı kadın öğrencilerin sahne aldığı gösterilerde öğrenciler Türkçe ve Fransızca şiirler okudu. Kadının önemini anlatan tiyatro gösterisi yapan Çadlı öğrenciler gelecekte Çadlı kadınların edinmek istedikleri meslekleri yansıtan bir defile de yaptı. Çadlı Kadınların anlatıldığı mizansenler renkli görüntülere sahne oldu.

Program Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Çadlı öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Çadlı öğrenciler kültürlerini yansıttı

Çadlı öğrenciler kültürlerini yansıttı

Çadlı öğrenciler kültürlerini yansıttı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Refik Polat, Karabük, Düğün, Çad, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title