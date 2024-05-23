Üye Girişi
Haberler

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno Göreve Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çad'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Muhammed İdris Debi İtno, yemin ederek göreve başladı. Yerel basında yer alan habere göre, başkent Encemine'de düzenlenen törende yemin eden İtno, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 61,3'ünü alarak kazanan Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, yemin ederek göreve başladı.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin başkenti Encemine'de yemin töreni düzenlendi.

İtno, törende yemin ederek göreve başladı.

Çad'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminden İtno yüzde 61,3 oy oranıyla birinci, Succes Masra yüzde 18,53 ile ikinci, Pahimi Padacke Albert de yüzde 16,91 ile üçüncü çıkmıştı.

Çad'da muhalefet lideri ve geçiş dönemi Başbakanı Succes Masra, 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini kaybettiğini kabul ederek dün istifa etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İdris Debi Encemine Çad Politika Dünya Güncel Haberler

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

 O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı

O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı

 Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title