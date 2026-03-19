Çad, İha Saldırısının Ardından Sudan Sınırını Kapattı

Güncelleme:
Çad-Sudan sınırında meydana gelen insansız hava aracı saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Deby, sınırın tamamen kapatılmasını emretti. Saldırıda çok sayıda Çadlı hayatını kaybetti.

YAOUNDE, 19 Mart (Xinhua) -- Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno, Çad-Sudan sınırında meydana gelen insansız hava aracı saldırısının ardından çarşamba akşamı düzenlediği acil güvenlik toplantısında sınırın "tamamen kapatılmasını" emretti.

İtno'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü gerçekleştirilen saldırıda "çok sayıda Çadlı hayatını kaybetti". Yerel basında yer alan haberlere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, İtno'nun Başbakan Allamaye Halina'ya, kayıpları değerlendirmek üzere bölgeye hükümet heyeti gönderme talimatı verdiği belirtildi.

İtno'nun ayrıca, orduya Sudan'dan kaynaklanan her türlü saldırıya misilleme yapma emri verdiği ifade edildi.

Çad, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında 2023 yılında başlayan çatışmaların sürdüğü Sudan ile uzun ve geçişe açık bir sınır paylaşıyor.

Kaynak: Xinhua
