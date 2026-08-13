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Cabo Verde ve Çin'den enerji, su ve tarımda işbirliği mutabakatı

Cabo Verde ve Çin'den enerji, su ve tarımda işbirliği mutabakatı
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Cabo Verde hükümeti ile Çin Makine Mühendisliği Şirketi, enerji, su kaynakları, tarım ve entegre kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirmek için bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, termal enerji tesislerinin modernizasyonu, yenilenebilir enerji, deniz suyu arıtma ve kalkınma koridoru projelerini kapsıyor. Yetkililer, işbirliğinin karşılıklı fayda sağlayacağını ve Cabo Verde'nin kalkınma gündemi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

PRAİA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Cabo Verde hükümeti ile Çin Makine Mühendisliği Şirketi, enerji, su kaynakları, tarım ve entegre kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı, salı günü Cabo Verde'nin başkenti Praia'da ülkenin Proje Koordinasyonu ve Fonlara Erişim Bakanı Jose Carlos Varela ile Çin Makine Mühendisliği Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Wang Bo tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki taraf, enerji sektöründe termal enerji tesislerinin modernizasyonu ve rehabilitasyonunun yanı sıra yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektrik şebekeleri ve elektrikli araçlara yönelik destekleyici altyapının geliştirilmesi konularında işbirliği yapacak.

Su kaynakları ve tarım alanında ise deniz suyu arıtma, atık suyun yeniden kullanımı ve akıllı su yönetimi konularında işbirliği yürütülecek.

Sao Vicente sahil şeridi boyunca hayata geçirilecek projeler ile Cabo Verde'nin kuzeyindeki adalarda bir kalkınma koridorunun oluşturulması da mutabakat kapsamında yer alıyor.

Mutabakat zaptıyla orta ve uzun vadeli tatbiki işbirliği için genel bir çerçeve oluşturulduğunu vurgulayan Wang, bu çerçevede Cabo Verde'nin kalkınmasını desteklemek amacıyla planlama, mühendislik, yatırım, finansman, yönetim ve bakım alanlarında uzmanlıklarını sunmayı planladıklarını söyledi.

Çin'in Cabo Verde Büyükelçisi Zhang Yang da anlaşmanın imzalanmasının, iki tarafın karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Cabo Verde Başbakanı Francisco Carvalho ise mutabakat zaptının kapsamına giren alanların, hükümetin kalkınma gündemi açısından hayati önem taşıdığını belirterek, Çin ile işbirliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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