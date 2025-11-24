Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi
ENKAZ PARÇALARININ KAYSERİDE'Kİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ'NE İNTİKALİ DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.