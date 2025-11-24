Haberler

Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerinin tamamlandığını ve enkaz parçalarının Kayseri'ye gönderildiğini açıkladı.

  • Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibi Türkiye'ye döndü.
  • Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne intikali devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiğini bildirdi.

ENKAZ PARÇALARININ KAYSERİDE'Kİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ'NE İNTİKALİ DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

bir karede doğruyu açıklayın. abd ile israille savaş sebebi çıkıyosa kaza sonucu varız a.g.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Normalde hep komplo falan derim ama uçağın yarısından fazlası Uçak bakım astsubayından oluşuyor!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ama vuruldu felan derlerse bizde birşey yapamazsak reis iktidarı kaybeder diyerek haber yapmayalım gerceği acıklamayalım demişlerdir... der millet AMA BEN DEMEM :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
