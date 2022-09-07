Bylock'un Lisans Sahibi David Keynes'e "Etkin Pişmanlık" Gerekçesiyle Ceza Verilmedi

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes'in “ABD’den kendiliğinden gönüllü olarak gelmesi ve örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ile ilgili yeterli mahiyette bilgi verdiği kabul edildiğinden” hakkında "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanarak, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Alpaslan Demir, ABD vatandaşlığına geçerek David Keynes ismini almıştı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in "ABD'den kendiliğinden gönüllü olarak gelmesi ve örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ile ilgili yeterli mahiyette bilgi verdiği kabul edildiğinden" hakkında "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanarak, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Alpaslan Demir, ABD vatandaşlığına geçerek David Keynes ismini almıştı.

FETÖ'nün kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi, tutuksuz sanık David Keynes'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık David Keynes ve avukatları katıldı. ABD Konsolosluğu'ndan temsilciler de duruşmayı izledi.

SADECE 4,5 AY TUTUKLU KALDI

David Keynes, 9 Haziran 2021 tarihinde ABD'den Türkiye'ye gelerek teslim olmuş ve 14 Haziran'da çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanmıştı. Keynes, 3 Kasım 2021 tarihinde ise aylık tutukluluk incelemesi sırasında tahliye edilmişti.

BERAATINI TALEP ETTİ

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan David Keynes, "Geçen celsedeki savunmamı tekrar ederim. Beraatımı talep ederim. Ceza verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" dedi.

Keynes'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise mütalaaya karşı savunmasında, "Daha önce esasa ilişkin savunma yapmıştım. Müvekkilim Amerika'dan kendi isteğiyle Türkiye'ye geldi. Örgüt hakkında bildiklerini anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerini tam anlamıyla yerine getirmiştir. Etkin pişmanlıktan yapılacak indirimin en yüksekten yapılmasını talep ederiz" dedi.

MAHKEME CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Keynes'in ABD'den kendiliğinden gönüllü olarak gelmesi ve örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yeterli mahiyette bilgi verdiği kabul edildiğinden" hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

CEZA KESİNLEŞİNCE ADLİ KONTROLLER DE KALDIRILACAK

Hakkında 'etkin pişmanlık' hükümleri uygulanan David Keynes'in 1 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar veren heyet, Keynes hakkındaki adli kontrol hükümlerinin, karar kesinleşince ayrı ayrı kaldırılmasına hükmetti.

"İKİ HAFTA İÇİNDE AMERİKA'YA DÖNECEĞİM"

Kararın açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan David Keynes, "Avukatlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Amerika'ya dönmesiyle ilgili soruya ise "İki hafta içinde döneceğim" dedi. Avukat Bayramoğlu ise "Beklediğimiz bir karardı" dedi.