Buzulların Korunmasına İlişkin Uluslararası Konferans Tacikistan'da Başladı

Tacikistan hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" başkent Duşanbe'de başladı.

Tacikistan'ın girişimiyle Duşanbe'de organize edilen konferansa hem Tacikistan hem de farklı ülkelerden çeşitli lider, üst düzey yetkili, uzman, basın mensubu, bilim insanı ve davetli katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, etkinliğin, dünya genelindeki buzulların durumu hakkında farkındalık yaratmak ve buzulların erimesine karşı pragmatik önlemler almak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Rahman, buzulların hızla eridiğini ve deniz seviyelerinin yükseldiğini vurgulayarak "Buzulların erimesi sadece Tacikistan için risk teşkil etmiyor, bu konu uluslararası toplumun acilen ele alması gereken, küresel bir krizdir." dedi.

Tacikistan'da içme suyunun yaklaşık yüzde 60'ının buzullardan geldiğine işaret eden Rahman, buzulların korunmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed de konuşmasına, konferansı organize ettiği için Tacikistan'a teşekkür ederek başladı.

Karbon emisyonunun körüklediği iklim değişikliği nedeniyle dünya genelindeki buzulların hızla eridiğini ifade eden Mohammed, bunun sonucunda deniz seviyelerinin yükselmesiyle zorunlu göçlerin artacağını, yaşam koşullarının özellikle gelişmekte olan ülkeler için zorlaşacağını ve içme suyuna erişimin kısıtlanacağını aktardı.

"Buzullar, kültürümüzün ve ekonomimizin can damarıdır"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise iklim değişikliği ve buzulların erimesi nedeniyle ülkesinin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkati çekerek "Buzullar sadece su kaynağımız değil, aynı zamanda kültürümüzün ve ekonomimizin can damarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Son yıllarda iklim değişikliği sonucu ülke genelinde yıkıcı seller meydana geldiğini kaydeden Şerif, "Milyonlarca dönüm tarım arazisi sular altında kaldı, yüzlerce ev yerle bir oldu, altyapımız ağır hasar aldı. Oysa Pakistan'ın küresel karbon salımına katkısı son derece düşük." diye konuştu.

İklim krizinin sınır tanımadığını vurgulayan Şerif, bu sorunun üstesinden gelmek için uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Şerif, iklim değişikliğiyle mücadele ve buzulların erimesinin önüne geçebilmek için kapsamlı ve hemen uygulanabilir bir planın gerekliliğine işaret ederek "Pakistan, bu küresel tehdide karşı ortak sorumluluk ve kolektif eylem ilkesine inanıyor." ifadesini kullandı.

"Buzulların korunması su güvenliği için hayati öneme sahip"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuşmasında, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevre kirliliğinin dünya için ciddi tehditler oluşturduğunu belirterek çevresel krizlerle mücadelede buzulların korunmasının uluslararası işbirliğiyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Arif, konferansın, somut uygulamalar, bilgi paylaşımı ve risk altındaki toplulukların güçlendirilmesi gibi pratik adımlar atılmasına vesile olmasını temenni etti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo da buzul erimesinin küresel etkilerine karşı acil önlem çağrısında bulunarak "Buzullar geçmişin kalıntısı değil, bugünün temelidir. Onları kaybedersek geleceğimizi de kaybederiz." dedi.

Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans

"Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans", Tacikistan hükümetinin girişimiyle, küresel ekolojik dengenin korunması ve suyla ilgili zorlukların ele alınmasında buzulların hayati rolünü vurgulamak üzere 29-31 Mayıs tarihlerinde ülkenin başkenti Duşanbe'de düzenleniyor.

Buzullar ile ülkelerin sosyoekonomik kalkınması arasındaki bağlantının ele alınacağı konferans, buzulların korunmasının geçim kaynakları üzerindeki etkisi, su mevcudiyetinin sağlanması, buzulların erimesiyle bağlantılı risklerin en aza indirilmesi, hassas bölge ve toplumlar için uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılması gibi konular masaya yatırılacak.

Konferans kapsamında, buzulların erimesi ve bu durumun yaygın sonuçlarının ele alınması için hükümetler arasında işbirliğine dayalı eylem, bilimsel yenilikler ve yeni politikaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

BM Genel Kurulu, Aralık 2022'de, 2025 yılını Uluslararası Buzulların Korunması Yılı (IYGP) ilan etmişti.