Buzulların Korunması İçin Uluslararası Konferans Düzenlendi

Tacikistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası konferansta, katılımcı ülkelerin heyetleri, buzulların korunmasına yönelik çabalar ile su güvenliği konusunu ele aldı.

Tacikistan hükümetinin girişimiyle organize edilen "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans", başkent Duşanbe'de düzenleniyor.

Konferansa katılan ülkelerin delegasyonları, buzulların korunmasına yönelik atılacak adımları, su güvenliğini ve iklim değişikliğiyle mücadele yollarını masaya yatırdı.

"Su insanlığın yaşam damarı is buzullar da dünyanın kalbidir"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Su Özel Temsilcisi Retno Marsudi, buzulların erimesinin yalnızca kutup bölgelerini değil, aynı zamanda küçük ada ülkelerini ve gelişmekte olan toplulukları da doğrudan etkilediğini belirtti.

Su ve buzulların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Marsudi, "Su insanlığın yaşam damarı ise buzullar da dünyanın kalbidir." dedi.

Marsudi, buzulların korunmasında, iklim değişikliğiyle mücadelenin güçlendirilmesinin, sürdürülebilir su yönetiminin sağlanmasının ve uluslararası işbirliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ve buzulları korumak için güçlü iklim politikalarına ihtiyaç olduğunu anlatan Marsudi, "Bu, buzullarımızı korumak için tek seçeneğimiz. Hemen harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası dayanışmanın önemine de vurgu yapan Marsudi, buzulların korunmasının küresel gündemde üst sıralarda yer alması gerektiğini kaydetti. Marsudi, "Buzulları korumak, geleceğimizi güvence altına almak demek." değerlendirmesinde bulundu.

"Buzul kaybı tüm dünyayı etkileyen bir kriz"

Güney Kore İklim Değişikliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve Özel Temsilcisi Chung Keeyong da buzulların korunmasının küresel bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Chung, "Buzul kaybı yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen bir krizdir. Bunu göz ardı edemeyiz." şeklinde konuştu.

Ülkesinin bu çerçevede buzul izleme programları, erken uyarı sistemleri ve sürdürülebilir su yönetimi gibi alanlarda uluslararası işbirliğini desteklediğini belirten Chung, altyapı yatırımlarıyla da buzul erimesi kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik adımlar atıldığını söyledi.

Chung, buzul kaybının etkilerinin en çok dağlık bölgelerdeki topluluklar, küçük ada ülkeleri ve düşük gelirli ülkelerde hissedildiğine dikkati çekerek, bu krize en az katkısı olanlar en ağır bedeli ödediğini sözlerine ekledi.