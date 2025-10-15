Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den Basın Açıklamaları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Basın Sohbetleri" programına katıldı.

Özdemir, AGC Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde belediyeden istifa eden ya da emekliliğe ayrılanlara ilişkin haberlerin sıklaştığı yönündeki soruyu yanıtlayan Özdemir, büyükşehir belediyesinde herhangi bir kaos yaşanmadığını, bu ayrılıkların taraflarla karşılıklı mutabakat çerçevesinde ve her iki tarafın da memnun olabileceği şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Bayramı coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını aktaran Özdemir, "Fener alayını yapacağız, meşalelerimizle yürüyeceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nda konserimizi de yapacağız." dedi.

Özdemir, konserde Candan Erçetin'in sahne alacağını bildirdi.

Gazetecilerin, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Özdemir, Böcek'in 63 yaşında olduğunu ve 14 ilaç kullanarak bir yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Böcek'in kente 27 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Özdemir, yargılamanın adli kontrol tedbirleri uygulanarak sürdürülmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Özdemir, ancak her alanda hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

AGC Başkanı İdris Taş da Özdemir'e teşekkür ederek, "Basın Sohbetleri" programının farklı konuklarla devam edeceğini belirtti.