Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den Basın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den Basın Açıklamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, AGC tarafından düzenlenen 'Basın Sohbetleri' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özdemir, belediyedeki istifalarla ilgili kaos olmadığını belirtti ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini tanıttı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Basın Sohbetleri" programına katıldı.

Özdemir, AGC Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde belediyeden istifa eden ya da emekliliğe ayrılanlara ilişkin haberlerin sıklaştığı yönündeki soruyu yanıtlayan Özdemir, büyükşehir belediyesinde herhangi bir kaos yaşanmadığını, bu ayrılıkların taraflarla karşılıklı mutabakat çerçevesinde ve her iki tarafın da memnun olabileceği şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Bayramı coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını aktaran Özdemir, "Fener alayını yapacağız, meşalelerimizle yürüyeceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nda konserimizi de yapacağız." dedi.

Özdemir, konserde Candan Erçetin'in sahne alacağını bildirdi.

Gazetecilerin, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Özdemir, Böcek'in 63 yaşında olduğunu ve 14 ilaç kullanarak bir yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Böcek'in kente 27 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Özdemir, yargılamanın adli kontrol tedbirleri uygulanarak sürdürülmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Özdemir, ancak her alanda hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

AGC Başkanı İdris Taş da Özdemir'e teşekkür ederek, "Basın Sohbetleri" programının farklı konuklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Erdoğan'ın o sözleri İsrail'de manşetlerde: Bizi açıkça uyardı
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı saymakla bitmedi

Serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı ortaya çıktı
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.