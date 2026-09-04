Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı Projesi İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası AŞ koordinasyonunda "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilen projeyi yakından takip eden Büyükkılıç, şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşler Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve müdürler ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Son durum hakkında ilgililerden bilgi alan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmaların seyrinde ilerlediğini, süreçte bir aksama gözükmediğini belirtti.

Büyükkılıç, "Burada görüldüğü gibi Tacettin Bulvarı'na dönecek üst kısmının tabliyeleri tamamlanmış. Böyle tünel açılmış, ışık gözükmüş ve görüldüğü üzere 2 gidiş, 2 geliş şeklinde organize istikametine olan güzergahımız tamamlanma aşamasına gelmiş. İnşallah tabliyelerden sonra burada panellerimiz de hazır, onlar da yerleştirilecek. Zeminde iyileştirme yapılacak ve bu kısımla ilgili çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların etaplar halinde yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.

Büyükkılıç, elektromekanik tesislerin parçalarıyla ilgili gerekli anlaşmaların yapıldığını, bunların da en fazla 3 ay içerisinde yapımının tamamlanacağını ve projede 8 yürüyen merdiven, 4 asansör yer alacağını kaydetti.

Kavşağın Mehmet Özhaseki Bulvarı-Hisarcık yönündeki tünel kısmında da incelemede bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Firma yetkilileri, KCETAŞ, KASKİ ve diğer altyapı kuruluşları ile olan dayanışmadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA