Büyükşehir Başkanı Büyükkılıç, Develi'de muhtarları dinledi, kütüphaneyi inceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Develi'de gerçekleştirdiği programda Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla buluşarak mahallelerin ihtiyaçları, talepleri ve devam eden hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan muhtarlardan dinlenmesinin hizmetlerin doğru planlanması açısından önem taşıdığına dikkati çeken Büyükkılıç, Kayseri'nin her noktasına hizmet ulaştırma anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise Başkan Büyükkılıç'a Develi'ye olan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, daha sonra ilçe ziyareti kapsamında Develi Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Büyükkılıç, kütüphanenin tamamlanmasıyla ilçenin modern ve donanımlı bir eğitim ve kültür mekanına kavuşacağını kaydetti.

Büyükkılıç, ardından Develi Belediye Başkanı Şengül ve AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı İsmail Arslan ile AK Parti Develi İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ali Ekmen ve teşkilatla bir araya gelen Büyükkılıç, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve Develi'ye yönelik hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA