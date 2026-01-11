Haberler

Kırklareli'nde Balkan kültürünün simgesi Koleda etkinliği ikinci gününde devam etti
Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde düzenlenen 8. Koleda etkinliği, yoğun ilgi üzerine iki gün sürdü. Katılımcılar, korku temalı etkinlikte eğlenceli anlar yaşarken, geleneklerini yaşatmanın mutluluğunu paylaştılar.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Balkan geleneği "Koleda" etkinliği vatandaşların yoğun isteği üzerine ikinci günde de devam etti.

Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen teması "korkutma" olan etkinliğin ikinci gününde vatandaşlar Kültür Park'ında korku figürleri ve korku evinin bulunduğu alanı gezdi.

Zaman zaman sulu kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu beldede varillerde yanan ateşlerle ısınıldı.

Kurulan stantlarda yüzlerini boyayan katılımcılar maskeyle beyaz ve kırmızı pelerin taktı.

Katılımcılar gelenek gereği birbirlerini korkutmaya çalıştı.

Ardından vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinlik organizatörü Ramazan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl etkinliğin yoğun istek üzerine iki güne çıkarıldığını söyledi.

Koleda'nın 1000 yıllık Balkan geleneği olduğuna işaret eden Akcan, "İlk defa bu yıl iki gün olarak kutlanıyor. Harika bir atmosfer var. Trakya'nın her yerinden, Yunanistan ve Bulgaristan'dan da birçok misafiri ağırlıyoruz. Sabahın ilk ışıklarına kadar insanlar Büyükmandıra'dan gitmiyorlar." dedi.

Vatandaşlardan Halide Uzçetin de etkinlikte çok eğlendiklerini kaydetti.

Etkinliğin iki güne çıkarıldığı için Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen'e teşekkür eden Uzçetin, bu geleneği gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

