Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında, belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yerel yönetimlerde hizmet odaklı anlayışın güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Toplantının son derece verimli geçtiğini ifade eden Büyükkılıç, belediyeler arası tecrübe paylaşımının ve istişare kültürünün önemini vurguladı.