Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Ulusoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde, Moiz Salhi'nin " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Ulusoy, savaşlarda en büyük mağduriyeti çocukların yaşadığını belirtti.

Ulusoy, "Haber" kategorisinde, tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafından, "Spor" kategorisinde, Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafına oy veren Ulusoy, bu karenin su kaynaklarının tükenmesini ve çevre sorunlarını çok iyi anlattığını vurguladı.

Ulusoy, "Günlük Hayat" kategorisinde, İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde, Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafına oy verdi.

Yılın Kareleri'nin fotoğraf açısından kaliteli olduğu kadar verdiği mesajların da güçlü olduğunu belirten Ulusoy, "Özellikle Gazze'de yaşananları anlatan fotoğraflar çok etkiliydi, onu vurgulamak isterim." dedi.

Ulusoy, AA'nın haber dünyasına çok önemli katkılarda bulunduğunun altını çizerek "Foto muhabir ve muhabir arkadaşlarımız da ellerinden gelenin en güzelini yapıyor. Bu kareler de bunun bir göstergesi. Tarihe geçen fotoğraflar. AA'yı bir kez daha tebrik etmek isterim, iyi ki varsınız." diye konuştu

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.