Haberler

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Ulusoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Ulusoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki etkileyici fotoğrafları değerlendirdi. Ulusoy, özellikle Gazze'deki açlık manzaralarının etkileyiciliğini vurguladı.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde, Moiz Salhi'nin " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Ulusoy, savaşlarda en büyük mağduriyeti çocukların yaşadığını belirtti.

Ulusoy, "Haber" kategorisinde, tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafından, "Spor" kategorisinde, Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafına oy veren Ulusoy, bu karenin su kaynaklarının tükenmesini ve çevre sorunlarını çok iyi anlattığını vurguladı.

Ulusoy, "Günlük Hayat" kategorisinde, İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde, Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafına oy verdi.

Yılın Kareleri'nin fotoğraf açısından kaliteli olduğu kadar verdiği mesajların da güçlü olduğunu belirten Ulusoy, "Özellikle Gazze'de yaşananları anlatan fotoğraflar çok etkiliydi, onu vurgulamak isterim." dedi.

Ulusoy, AA'nın haber dünyasına çok önemli katkılarda bulunduğunun altını çizerek "Foto muhabir ve muhabir arkadaşlarımız da ellerinden gelenin en güzelini yapıyor. Bu kareler de bunun bir göstergesi. Tarihe geçen fotoğraflar. AA'yı bir kez daha tebrik etmek isterim, iyi ki varsınız." diye konuştu

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

İmamoğlu hakkında yeni dava! Suçlama çok ciddi
Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj

Formayı giydi! Taraftarı ilk mesajı bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz