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Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 81 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 81 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Büyükçekmece'de düzenlenen narkotik operasyonunda, bir evde 81 kilo 750 gram metamfetamin ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda toplam 81 kilo 750 gram metamfetamin ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 79 kilo 950 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 20 kilogram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzemeler ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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