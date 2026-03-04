Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kamiloba Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı, kullandırdığı ve kullandığı

tespit edilen S.P, M.M, B.A, M.A. ve A.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin üzeri, araçları ve ikametlerindeki aramalarda 1 kilo 310 gram metamfetamin, 60 gram sentetik kannabinoid, 83 gram sıvı uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 525 lira ele geçirildi.

Zanlılardan S.P'nin çeşitli suçlardan 10, M.M'nin 28, B.A'nın 12, M.A'nın 8, A.Ç'nin ise 6 ayrı suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç. ve M.M. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, diğerleri ise işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.