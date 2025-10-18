Büyükçekmece'de Lüks Araçlardan Ayna ve Amblem Hırsızlığı: 2 Şahıs Tutuklandı

Büyükçekmece'de lüks araçlardan ayna ve amblem hırsızlığı yaptıkları belirlenen 15 yaşındaki çocuk şüpheli ile 39 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 4 ile 6 Ekim tarihleri arasında Büyükçekmece'de park halindeki lüks araçlardan toplam 12 ayna ve amblem çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin motosikletle gelerek eylemi gerçekleştirdiklerini tespit etti. Ekipler, geliş ve gidiş güzergahları üzerinden adreslerini belirledikleri 2 zanlıyı Bakırköy'de yakaladı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada ise araçlara ait 11 ayna ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 39 suç kaydı olduğu anlaşılan E.M.B. (20) Asayiş Şube Müdürlüğüne, 18 yaşından küçük E.B. (15) ise Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M.B. ile E.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çocuk şüpheli ve diğer zanlının, motosikletle lüks araçların yanına gelerek hırsızlık yapmaları ve kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.