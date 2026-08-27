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Büyükçekmece'de Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Büyükçekmece'de Kıraathaneye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde motosikletli kimliği belirsiz kişiler, bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaralandı, şüpheliler motosikletle kaçtı. Aynı kıraathaneye geçen hafta da benzer bir saldırı yapıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BÜYÜKÇEKMECE'de motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, motosikletle kıraathanenin önüne gelerek içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, kişi ya da kişiler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Öte yandan, aynı kıraathaneye geçen hafta da motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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