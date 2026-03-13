Büyükçekmece'de kediyi darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Büyükçekmece'de, apartmanda bir kediyi darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin kediyi apartmanda darbettiğine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren ve aynı binada ikamet ettiği belirlenen İ.Ö. (41), polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Olay anına ilişkin binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kediyi merdivenlerden aldıktan sonra aşağı indirirken vurması, bu sırada kedinin acı içinde bağırması yer alıyor.