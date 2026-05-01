Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk iddianamesinde 14 eylem yer aldı

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklanmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Akgün'ün de arasında olduğu 31 şüphelinin karıştığı iddia edilen 14 eyleme yer verildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, eylem 1'de şüpheliler Ahmet Murat Mermer, İbrahim Emre Mermer ve Hayrettin Mermer'in Büyükçekmece'de başladıkları villa projesi için belediyeden yol, iskan izni gibi taleplerde bulundukları, bunun için firari şüpheli olan eski Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile görüştükleri belirtildi.

Sak'ın talepler karşılığında şüphelilerden villa verilmesini istediği ve belediyenin borçlarını bahane gösterdiği iddianamede anlatıldı.

Şüphelilerin Sak'ın talebini kabul ettiği, projelerindeki 72 numaralı villayı rüşvet olarak verdikleri, suç örgütü elebaşı Akgün ve örgüt üyesi Sak'ın, suç konusu taşınmazın sicil kaydı gerektirmesi nedeniyle rüşvet olarak aldıkları villayı Akgün'ün "kasası" olarak bilinen örgüt üyesi şüpheli Ayhan Bacınoğlu'na ait firma üzerine devir yaptırdıkları iddianamede yer aldı.

İddianamede yer verilen eylem 2'de, şüpheliler Ahmet Murat Mermer, İbrahim Emre Mermer ve Hayrettin Mermer'in Büyükçekmece'de başladıkları villa projesi için belediyeden yol, iskan izni gibi taleplerde bulundukları, şüpheli Sak'ın talep karşılığında bu şüphelilerden villa istediği, şüphelilerin de talebi kabul ederek 71 numaralı villayı rüşvet olarak verdikleri ifade edildi.

Eylem 3'te mağdurlar H.D. ve M.A'nın Büyükçekmece'de başlayacakları villa projesi için belediyeden inşaat ruhsatı talebiyle şüpheli Sak ile görüştükleri, Sak'ın üç villa verilmesini istediği, talebin kabul edilmediği, ancak talebin sürüncemede bırakılması üzerine arsa/proje sahibiyle yaptıkları sözleşmede belirtilen sürenin sonuna gelinmesi üzerine talebi kabul etmek zorunda kalıp bir villayı şüpheliler Mehmet Kılıç ve Abdulsamet Bahadır'a icbar altında vermek zorunda kaldıkları tespiti iddianamede yer aldı.

İddianamedeki eylem 4'te, tanıklar M.G. ile M.K'nin beyanlarından anlaşılacağı üzere, tanıkların sahiplerinden birinin şüpheli Osman Yeşilgül olduğu arsaya projeyi yaparken, Yeşilgül'ün Akgün adına 3 daire ve 2 villayı inşaat/iskan izni için istediği, tanık M.G. ile ortaklarının bu taşınmazları vermeyi kabul ettikleri belirtildi.

Örgüt elebaşı Akgün'ün "kasası" olan Yeşilgün'ün taşınmazları kendi üzerine aldığı kaydedilen iddianamede, daha sonra adı geçen projedeki toplam 9 taşınmazı şüpheliler Yurdagül Akgün, Gökçe Merve Akgün, Gülün Akgün ve Gökhan Emre Akgün'e farklı tarihlerde devrettiği anlatıldı.

İddianamede, söz konusu eylemle ilgili, "Taşınmazların devir tarihlerine bakıldığında Hasan Akgün'ün çocuklarının 25-30 yaş civarında olduğu, bu taşınmazları alabilecek maddi güce sahip olmadıkları, kaldı ki bazı tarihlerde birden fazla (7) taşınmazın devredilmesi, diğer iki taşınmazın da yakın tarihlerde devredilmesi hususu dikkate alındığında hayatın olağan akışına uygun olmadığı görülmüştür." denildi.

Basketbol takımına villa verildi

Eylem 5'te şüpheliler Ahmet Murat Mermer, İbrahim Emre Mermer ve Hayrettin Mermer'in eyleme konu villayı örgüt üyesi şüpheli Ömer Kazancı'nın isteği üzerine Yeşilgül'e ait basketbol takımına vermeyi kabul ettiği iddianamede aktarıldı.

İddianamedeki eylem 6'da, şüpheli Hamit Demir'in Akçaburgaz Mahallesi'ndeki projenin inşaat ruhsatını aldıktan sonra projeyi ruhsatlı olarak tanık M.G'ye devrettiği, devri karşılığında M.G'nin şüpheli Demir'e bir miktar para ve 25 daire verdiği belirtildi.

Bu dairelerden 10'unun şüpheli Ali Nuhoğlu'na devredildiği, Nuhoğlu'nun Büyükçekmece Belediyesine açıktan asfalt işleri yaptığı, bu konudan kaynaklı olarak belediyeden alacaklı olduğu, belediyenin de açıktan yaptırdığı işler için müteahhitlerden rüşvet ya da irtikap kapsamında temin ettiği taşınmazlarla ödeme yaptığına dair tespite iddianamede yer verildi.

İddianamedeki eylem 7'de, Nuhoğlu'nun belediyeden alacaklı olduğu, Nuraydın Sak'ın şüpheliler Ahmet Murat Mermer, İbrahim Emre Mermer ve Hayrettin Mermer'le görüşerek rüşvet anlaşması yaptığı, iki villanın belediyeden alacaklı olan Nuhoğlu'na verilmesi konusunda anlaştıkları kaydedildi.

Tarafların satış için karşılıklı faturalaştıkları, bu faturaların gerçek hizmete, işe dayanmadığı, Nuhoğlu'nun asfalt ve peyzaj hizmeti vermiş gibi düzenlendiği, villaların satış bedeliyle sözde hizmet bedelinin 17 milyon 110 bin lira gösterildiği de iddianamede anlatıldı.

Eylem 8'de "sponsorluk" ve "bağış" olarak gönderilen paralar anlatıldı

İddianamede, eylem 8'in 7 farklı eylem içerdiği, şüphelilerin böylece 14 eyleme iştirak ettiği aktarıldı.

Akgün'ün elebaşılığını yaptığı suç örgütünde örgütün gelir kaynakları arasında imar, iskan izinleri ile hafriyattan elde ettiği haksız kazancın bulunduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, Akgün'ün belediyede imardan sorumlu tuttuğu başkan yardımcıları ve imar müdürünün görevleri kapsamındaki yetkilerini örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullandıkları ve menfaat teminine yönelik yaptıkları görüşmeleri olağanlaştırdıklarının görüldüğü kaydedildi.

Suçtan elde edilen kazancın bir kısmının belediyeye açıktan iş yapan müteahhitlere ödeme adı altında verildiği ifade edilen iddianamede, bir kısım maddi menfaatin ise uzun yıllardan beri Akgün'le birlikte hareket eden, Akgün'ün kasalarından olan şüpheli Osman Yeşilgül'ün kurduğu Büyükçekmece Basketbol Takımına sözde sponsorluk adı altında zorunlu bağış yaptırılarak sağlandığı kaydedildi.

İddianamede, spor takımının hesapları incelendiğinde ilçede inşaat ve ticaret yapan çok sayıda iş insanının para gönderdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Şüpheli İlker Güngör'ün sözde bağış yaptığı sırada işlem açıklamasına "254/53-35 parsel" yazdığının görüldüğü iddianamede belirtildi.

İddianamede, "Para yatırdığı tespit edilen kişilerin ifadelerine başvurulmuş ve para yatırmaları için kimin yönlendirdiği ile öncesinde ya da sonrasında belediyeye imar, iskan, iş yeri açma gibi konulara talepte bulunup bulunmadıkları, belediye tarafından yaptırıma maruz kalıp kalmadıkları sorulmuş, şüphelilerin rızaen para yatırmadıkları, inşaat izinleri karşılığında para yatırdıkları anlaşılmıştır." denildi.

Ayrıca iddianamede, bazı şüphelilerin kendilerine ait firma hesaplarından Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü'ne "bağış" ve "sponsorluk" gönderdikleri paralara ilişkin tespite de yer verildi.

İddianamede, Akgün'ün belediyeye inşaat izni için başvuru yapan kişilerin bir kısmını örgüt üyesi Yeşilgül'e ait Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü'ne para vermelerini sağladığı, "bağış" ve "sponsorluk" adı altında rüşvet/irtikap paralarının yasal gösterilmeye çalışıldığı, spor kulüplerinin statüleri gereği sağlıklı mali denetime elverişli olmadığı ve bu nedenle suç konulu fiillerde paravan olarak kullanılmaya müsait olduğunun bilindiği belirtildi.