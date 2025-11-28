Büyükçekmece Adliyesi Önünde Boşanma Davası Tartışması Kanlı Bitti

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi Ek Binası'nda görülen boşanma davasının ardından adliye önünde Saadettin Y. ile eşi Gülten Y. arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle olaya aile bireyleri de dahil oldu. Çıkan kavgada bıçaklanan Gülten Y.'nin kardeşi Ufuk Ü. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üvey annesinin kardeşini bıçaklayan şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası önünde meydana geldi. İddiaya göre adliyede görülen duruşmanın ardından Saadettin Y. ile eşi Gülten Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Saadettin Y.'nin oğlu Mehmet Y., üvey annesinin kardeşi Ufuk Ü.'yü bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada bıçakla yaralandığı belirlenen Ufuk Ü. ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Üvey annesinin kardeşi Ufuk Ü.'yü bıçakla yaralayan Mehmet Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kavgaya karışan diğer kişiler de ifade işlemleri için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.