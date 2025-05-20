Büyükçekmece Açıklarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Büyükçekmece Açıklarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 23.6 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.16 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 23.6 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 23.36'da Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 23.6 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde, 8.16 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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