Üye Girişi
Haberler

Nijerya'da Türkiye'nin Zafer Bayramı kutlaması düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Büyükelçilikte gerçekleşen programa, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve Nijeryalı davetliler katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu ve Türkiye'nin terörle mücadelede Nijerya'ya tam destek verdiği vurgulandı.

Nijerya'da, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ve Askeri Ataşe Albay Davut Velioğlu'nun ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen programa, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve Nijeryalı davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Nijerya milli marşının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu.

Programda konuşan Büyükelçi Bayraktar, Türkiye'nin 30 Ağustos'ta elde ettiği bu efsanevi zaferle, özgürlüğünden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını belirtti.

Geçmişte olduğu gibi bugün de TSK'nın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği destekleme çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizen Bayraktar, şunlar kaydetti:

"TSK, eğitim ve işbirliği programlarıyla çeşitli ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına ve askeri gelişimlerine katkıda bulunuyor. Türkiye, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, farklı şekil ve tezahürleriyle terörizmle mücadele etmeye devam ediyor."

Bayraktar, ayrıca Türkiye'nin, Nijerya'nın terörle mücadelesine tam destek verdiğini belirterek, Türk savunma ürünlerinin dost Nijerya'nın barış, refah ve güvenliğine büyük katkı sağlayacağından emin olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Nijerya abuja TSK TSK Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title