Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz... Devlet Erkanı, Anıtkabir'de Ata'nın Huzuruna Çıktı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun" diye yazdı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle anıldı. Tören, saat 08.50'de devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Aslanlı Yol'daki yürüyüşe; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, mozoleye bıraktı. Atatürk'ün 87 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

"Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, vefatınızın 87'nci yıldönümünde zatıalinizi, İstiklal Harbi'ni birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınız ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyetine tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun."

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesinden çıktıktan sonra arabasına binmeden önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Törenin ardından Anıtkabir yurttaşların ziyaretine açıldı. Anıtkabir, saat 22.00'ye ziyarete açık olacak.