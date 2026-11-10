Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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Tekirdağ'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Tekirdağ'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Tekirdağ Valiliğince Orta Camii'nde düzenlenen programda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler yad edildi.
Programda, Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu tarafından Mevlid-i Şerif okundu.
Daha sonra Atatürk ve şehitler için dua edildi.
Programa Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, emniyet ile jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA