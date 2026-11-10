Büyük Önder Atatürk, Çukurca'da anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Lisesi Müdürü Erkan Kanat yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli etkinliklerin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Nazmi Demir, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA