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Nehirde boğulan Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Nehirde boğulan Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan Eda Kurtulmuş'un (15) cansız bedenine ulaşıldı. 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları bugün 90 personel ve 6 botla sürdü ancak bulunamadı. Aramalar yarın sabah devam edecek.

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan cansız bedenine ulaşılan Eda Kurtulmuş (15) son yolculuğuna uğurlanırken, kaybolan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları bugün de devam etti. Şahin'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, jandarma, itfaiye, UMKE, İzmir Deniz Polisi ve diğer arama kurtarma ekiplerinden 6 bot, 32 dalgıç ve toplam 90 personel görev yaptı. Özdağ'ın kaybolduğu noktadan itibaren yaklaşık 4 kilometrelik alan detaylı şekilde tarandı. Akıntının etkisi de göz önünde bulundurularak arama sahası sürekli genişletilirken, ekipler nehrin her noktasını karış karış incelendi ancak Şahin'e henüz ulaşılamadı. Akşam olmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar yarın sabah erken saatlerden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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