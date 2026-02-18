Aydın'da su altında kalan tarlalara flamingo sürüsü indi

AYDIN'da taşan Büyük Menderes Nehri nedeniyle suyla dolan tarlalara inen flamingo sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aydın'da etkili olan sağanağın ardından Büyük Menderes Nehri taştı. Taşkın nedeniyle özellikle buğday ekili bazı tarım arazileri su altında kaldı. Suyu ike kaplanan alanlar sulak alana dönüşürken, bölgeye flamingo sürüsü indi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, taşkın nedeniyle bölgede arazi incelemesi yaptığı sırada flamingolarla karşılaştı. Ekipler, kuşların tarlalar üzerindeki görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sanal medyada paylaştı. Flamingoların, Yeniköy Mahallesi'ndeki suyla kaplanan arazilerde bir süre yiyecek aradığı görüldü. Taşkının tarım arazilerinde yol açtığı zarara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı