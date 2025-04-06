Büyük İstanbul Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilinin son gününde, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Tatilini şehir dışında geçirenlerin kente dönüş yerlerinden biri olan otogarlar kalabalıklaştı.

Dönüş yolculuğunda otobüsü tercih eden vatandaşların Büyük İstanbul Otogarı'na gelmesiyle sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.

Otogarın kapılarında trafik yer yer durma noktasına gelirken, iç kısımda ise araçlar yavaş ilerliyor.

Trafik polisleri ise otogar bölgesindeki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüleri yönlendirmeye çalışıyor.

"İki saattir buradayım"

Trafik yoğunluğu nedeniyle zorluk yaşayan taksi sürücüsü Talat Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otogarda yoğunluk var. Herkes özel aracıyla geliyor. Yolcu geldi, onu da yarı yolda indirdim. İki saattir buradayım. Şimdi tekrar yolcu aldım, çıkabilirsem çıkacağım." dedi.

Şehir dışından gelen bir yakınını almak için aracıyla otogara gelen Feridun Kayaoğlu da yoğunluktan şikayet ederek, "Otogarı buradan almaları lazım. Anadolu Yakası da yoğun. Buraya geleli 2 saat oldu. Ne girebiliyoruz ne çıkabiliyoruz." ifadelerini kullandı.