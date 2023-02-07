Büyük felaket sonrasında çarpıcı değerlendirme: Deprem 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti

Türkiye'yi sarsan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında sarsıntının büyüklüğüne ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Kahramanmaraş depremi, 130 atom bombasına eşdeğer çok büyük bir deprem. Görünen o ki çok geniş bir alanda, en az 300 km çapında bir alan içerisinde etkili oldu." dedi.

Dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Depremin büyüklüğe ilişkim ise önemli açıklamalar uzmanlar tarafındanyapıldı.

"130 TON ATOM BOMBASI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Prof. Dr. Okan Tüysüz Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada,"Kahramanmaraş depremi, 130 atom bombasına eşdeğer çok büyük bir deprem. Görünen o ki çok geniş bir alanda, en az 300 km çapında bir alan içerisinde etkili oldu. Yüzeye yakınlığı göz önüne alındığında ise sığ bir deprem. Batum'dan Mısır'a, Kıbrıs'a kadar geniş bir alanda hissedildi.

"23 YILDIR YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK DEPREM"

Bu büyüklükteki bir depreme en son 17 Ağustos 1999'da tanıklık ettik. 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem. Bu beklenen bir deprem çünkü Doğu Anadolu fayı çok uzun yıllardır suskunluğunu koruyordu. 24 Ocak 2020'de Elazığ'da bir deprem olmuştu. Bu depremden sonra Doğu Anadolu fayının Pazarcık kesimine dikkat çekilmişti. Bölgede 1513'ten bu yana deprem olmadığı düşünülürse bu büyüklükteki bir deprem şaşırtıcı değildir." dedi.