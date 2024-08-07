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BUÜ Görükle Yerlekesi'ndeki yangın sonrası zarar gören bölgeye fidan dikilecek

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerlekesi'ndeki yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikimi için protokol imzalandı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda fidan dikimine başlanacak.

Bursa'da geçen 30 Haziran'da makilik alanda çıktıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerlekesi'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören bölgeye yeniden fidanlar dikilecek.

Yerleşkedeki ormanlık alanda yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından BUÜ yönetimi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü arasında yanan ağaçlar için temizleme ve ıslah çalışmalarını içeren protokol imzalandı.

Rektörlük binasında gerçekleşen imza töreninde bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yanan bölgedeki ıslah çalışmalarının ardından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda fidan dikimine başlayacaklarını söyledi.

Yılmaz, protokol kapsamında ağaçların kesimi, sahanın temizlenmesi, dikime hazır hale getirilmesi ve 5 yıl boyunca bakımının Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile yürütüleceğini belirterek, "Bursa'nın iklimini, toprak yapısını hesaba kattığımızda inşallah kaybettiğimiz ormanımızı daha güçlü bir biçimde ve daha bakımlı olarak kısa sürede yeniden ortaya çıkaracağız. Yeniden ormanımızın o kaybolan kısmına kavuşacağımıza inanıyoruz. Tekrar hepimize geçmiş olsun, aynı zamanda çabaları dolayısıyla herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ağaçlandırmanın bir tür botanik bahçesi şeklinde olacağını, zarar gören alana yangını daha az taşıyan ağaç türlerinin dikileceğini sözlerine ekledi.

Yol kenarlarından başlanarak yangına dirençli orman kurulacak

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek de protokolün 481 hektarlık alanı kapsadığını söyledi.

Bölgede yol kenarlarından başlayarak dış etkenlere karşı yangına dirençli ormanlar kuracaklarını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bize üniversitemizin içerisinde yanan alanla ilgili olarak 'Bizim de katkımız olabilir mi?' diye telefonlar geliyor. Bununla ilgili olarak da Orman Genel Müdürlüğümüzün tüm Türkiye'de yanan alanlardaki fidan bağışıyla ilgili numaraları var. Eğer bir fidanda katkı sağlamak isterlerse hem sertifika veriyoruz hem de planıyla ilgili olarak kendilerine bilgilendirme yapıyoruz. Hem yanan alanların tekrar rehabilitasyonu hem de şu anki mevcut ormanlık ve ağaçlık alanın yangına dirençli hale getirilmesiyle ilgili olarak biz Orman Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya hazırız. "

İmzalanan protokol ile yangından zarar gören alanların ormanlaştırılması ve yanmamış ormanların yangına dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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