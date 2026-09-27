Buse Tiner Demir, 25 santimetrelik kitleye rağmen bebeğini sağlıkla kucağına aldı

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Gebelik sırasında ortaya çıkan ve bebeğinin hayatını tehdit eden 25 santimetrelik kitle nedeniyle riskli bir operasyon geçiren Buse Tiner Demir, ilerleyen dönemlerde yeni kitleler gelişmesine rağmen zorlu annelik yolculuğunu tamamlayarak bebeğini sağlıkla kucağına aldı.

Ankara'da yaşayan 34 yaşındaki Demir, gebeliğinin 20. haftasında şiddetli ve ilaçlara yanıt vermeyen karın ağrıları yaşamaya başladı.

Ağrılarının giderek artması üzerine hastaneye başvuran Demir'in ultrason değerlendirmesinde, rahimde gelişen yaklaşık 25 santimetrelik kitle tespit edildi.

Demir'in ameliyatını gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitlenin büyüklüğü ve gebelikle birlikte oluşturduğu riskler nedeniyle cerrahi kararı aldıklarını söyledi.

Dursun, gebeliğin bu büyüklükteki kitleyle ve şiddetli ağrılarla devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek, ameliyatta rahmin kaybedilmesi ve erken doğum riski bulunduğunu ifade etti.

Hastanın bu şekilde gebeliğe devam edemeyeceğine karar verdikten sonra riskleri ve faydaları anlatarak cerrahi kararı verdiklerini aktaran Dursun, "Ameliyatta rahmin içindeki 25 santimlik kitleyi ve bebeği içeren rahmi karın dışına çıkardık. Bu esnada çok riskler vardı." dedi.

Dursun, gebelikte bu büyüklükte kitlelerin nadir görüldüğüne dikkati çekerek, kitlenin pelvis bölgesinden karaciğer seviyesine kadar uzandığını ve bebeğin gelişeceği alanı daralttığını anlattı.

Ameliyat sonrası anne adayını ve bebeği yakın takibe aldıklarını söyleyen Dursun, çıkarılan kitlenin patoloji sonucunun ise kötü huylu tümör olarak raporlandığını belirtti.

Bu süreçte erken doğum riskini azaltmak amacıyla anneye gerekli ilaçların verildiğini aktaran Dursun, "Bu sırada rahimde yeni kitleler gelişti. 38. gebelik haftasına kadar ulaşabildik. Hem sezaryen yaptık hem de bu yeni oluşan kitleleri çıkardık. Türkiye'de de dünyada da rahimden bu boyutta gebelik sırasında kitle gelişmesi, bilimsel literatürde çok nadir olarak bildirilmektedir." diye konuştu.

Dursun, gebelikte rahimde kitle gelişmesi durumunda erken doğum riskinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Kitlenin büyüklüğü bebeğin gelişeceği alanı daraltıyor. Bebek gelişecek alan bulamıyor. Kesin bir şekilde erken doğum gelişecekti ve bebeğin hayata tutunması doğduğu haftaya bağlı olarak çok zor bir şekilde gelişecekti." bilgisini verdi.

"Hamilelik benim için çok zorlu, sancılı bir yolculuk oldu"

Anne Buse Tiner Demir, gebelik öncesinde de miyomlarının bulunduğunu anlattı.

Gebeliği sırasında ağrılarının başladığını ve Ankara'da farklı doktorlara başvurduğunu belirten Demir, "Hamilelik döneminde miyomum 20 santime ulaşmıştı. Çoğu kadın doğumcu bana 'Sen yürüyen bombasın' diyorlardı. Çok riskli bir doğum olacağını, bu şeyin altından kalkamayacağımı söylemişlerdi." dedi.

Demir, son dönemde ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini ve yaklaşık 10 gün boyunca günlük yaşamını sürdüremeyecek kadar zorlandığını söyledi.

Gebeliğinin 20. haftasında kapsamlı bir ameliyat geçirdiğini anlatan Demir, "Bu süreçte gerçekten çok zorlandım. Kadınlar için hamilelik güzel bir süreç ama benim için çok zorlu, sancılı bir yolculuk oldu." dedi.

Demir, bebeği sağlıklı bir şekilde kucağına almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA