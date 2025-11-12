Haberler

Bursalı şehit Ramazan Yağız'ın ailesi taziyeleri kabul etti

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki baba evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden anne Ayşe Yağız ile ablası Fidan Yağız, duygusal anlar yaşadı.

Şehidin dayısı Hasan Hüseyin Yağız, AA muhabirine, şehit Ramazan Yağız'ın çok iyi bir insan olduğunu belirterek, üzüntüsü nedeniyle konuşamayacak durumda olduğunu söyledi.

Şehidin diğer dayısı Bayram Yağız da yeğeninin çevresi tarafından çok sevildiğini dile getirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Kasım 2022'de terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in babası Mehmet Sevinç de aralarında 10 yaş fark bulunan şehit Ramazan Yağız ile şehit oğlu Emre Sevinç'in ağabey-kardeş gibi olduklarını vurguladı.

Bu arada, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Yağız'ın babası Selami Yağız'ın uzun süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
