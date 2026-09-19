Bursa Yenişehir Karaköy'deki soğuk hava deposu yangınına itfaiye müdahale ediyor

Bursa Yenişehir Karaköy'deki soğuk hava deposu yangınına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yenişehir Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA