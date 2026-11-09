Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği mücadeleye önderlik ettiğini, en zor şartlarda dahi milletine duyduğu güven ve sarsılmaz inançla Milli Mücadele'yi zafere ulaştırdığını vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin, milli egemenlik anlayışının ve kendi geleceğini belirleme kararlılığının en önemli eseri olmuştur. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak ve geliştirmek, milli egemenlik ilkesine ve milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Atatürk'ün ortaya koyduğu 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşımak, birliğimizi ve kardeşliğimizi korumak, milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesini sağlamak, Atatürk'ü anmanın ve Cumhuriyetimize sahip çıkmanın en anlamlı ifadelerindendir."

Ayyıldız, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarını, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Kaynak: AA